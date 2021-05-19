中部校園疫情升溫，東海大學及朝陽科大各傳出1名學生確診，東大進行宿舍及校園全面消毒。（東大提供／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬／台中報導

中部校園疫情升溫！東海大學及朝陽科技大學今天各有1名學生確診。朝陽科大表示，昨天晚間接獲台中市衛生局通知，1名女住宿生一採結果為陽性，經以救護車送醫外，7名密切接觸者移往防疫旅館居家隔離；東大下午表示，1名男住宿生確診，室友及同棟住宿生共匡列居家隔離22人、自主健康管理27人。

東大在下午3時許證實，該校1名男住宿生因發燒就診篩檢確診染疫，留置附近醫院進行治療。校方緊急召開防疫會議，配合衛生局進行相關疫調，同寢室3名室友及同棟住宿生共22人匡列居家隔離、7人自主管理。

東大指出，確診學生住在男生獨棟宿舍，同層10多名學生安排陸續進行採檢後，送至防疫旅館或返家居家隔離，其餘非密切接觸的他層學生需進行自主健康管理，校方將每天追蹤關懷，並提供生活協助。此外，校園內宿舍、餐廳、教室及眷舍區等也進行大規模全面校園消毒。

朝陽科大表示，1名住宿生一採陽性疑確診，救護車接送學生至中國醫藥大學附設醫院就醫，宿舍學生68人進行快篩，其中同住室友等密切接觸者7人，安排進住防疫旅館進行居家隔離。

此外，同層樓住宿生則安排移住其他宿舍，由學校付費安排進行快篩檢測，並送至學校自主健康管理寢室，進行自主健康管理14天，全校大消毒。

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