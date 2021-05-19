新北市確診個案持續攀增，新北市長侯友宜今下午3時主持防疫會議，媒體詢問新北市是否有失聯的確診者？侯友宜說，由於部分確診者填寫錯誤的電話號碼，導致無法順利聯繫，對此警察局都會第一時間啟動「偵查」的手段跟方式，全力總動員來聯繫失聯者。

至於中央宣布第2批AZ疫苗將抵台，新北市的施打順序為何，侯友宜受訪表示，目前還是以第一線的醫護人員為主要施打對象，包括第一線看診的醫師、護理師等等，若後續也更多疫苗量也會提供給一般民眾接種。

(中時 )