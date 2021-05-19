男星陳志朋在1988年以台灣第一個男子團體「小虎隊」出道，當時年僅17歲的陳志朋，不只有帥氣外型，還有舞蹈和音樂基礎，且陳志朋神似港星張國榮，還讓他擁有「小帥虎」的美名，而如今陳志朋在今（19日）迎接50歲生日，他在微博寫下生日願望的同時，也希望自己「唱到唱不動為止」，願望讓人揪心。

今天是陳志朋的50歲生日，他凌晨在微博寫下：「祝我自己50歲生日快樂，願望1祝我父母親身體健康，願望2祝所有人身體健康，願望3祝我身體健康，演唱會唱到唱不動為止」，陳志朋許願仍掛心自己的體力和唱跳狀況，也讓網友感性留言：「健康就是最好的祝福」、「演唱會你只要唱我就一直聽」、「看到你這麼年輕，感覺自己也不會老」。

陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

其實，陳志朋自加入男星選秀節目《追光吧！哥哥》後，他的人氣也跟著水漲船高，儘管陳志朋是年紀最高的參賽者，但他仍展現唱跳功力，在台上勁歌熱舞，舞台魅力狂圈粉，陳志朋也挾帶這股高人氣，接著在陸綜《金曲青春》擔任嘉賓，陳志朋又唱又跳魅力無法擋。

蘇有朋（左起）、吳奇隆和陳志朋以男團「小虎隊」風靡一時。（圖／本報系資料照片）

不過隨著《金曲青春》的錄製邁入最後倒數階段，陳志朋也不忘發文：「台前幕後的同仁們...大家辛苦了」，陳志朋感謝《金曲青春》的張藝興、玲花和鐵粉的生日蛋糕之餘，最後也感性說：「謝謝大家陪伴」。

(中時新聞網)