全台升三級警戒！連5天本土破百恐升四級？ 陳時中：不希望、也相信不會到那裡

國內本土中病例今再增267例，央流行疫情指揮中心宣布全國警戒升至第三級，本土病例已經連5天破百，目前累計破千例，外界憂心是否離四級警戒不遠了？指揮官陳時中信心喊話，表示「不希望升到四級，我相信我們也不會到那裡」。

國內疫情持續升溫，陳時中今天在疫情記者會上表示，目前病例數雖持穩，但隨著確診縣市不斷增加，因此宣布即日起全國升至三級警戒，一同抗疫，警戒標準將比照台北市、新北市升三級的規定辦理。

疫情警戒標準及注意事項。(指揮中心提供)

面對本土病例暴增，全國警戒快速升級，外界擔憂是否馬上就會再升到四級警戒？陳時中表示，第四級警戒條件包括14天內，平均每日確診達百例以上，且一半以上找不到傳染鏈，目前沒有達到這樣的標準，所有標準都有它的道理，因此目前不需要實施過度強硬的方式。

陳時中強調，今天宣布全國升到三級警戒是希望全國整體腳步一致，把相關防疫手段做完整，針對全國疫情延燒，陳時中也宣布，明天起每日加開疫情記者會上午場，由副指揮官陳宗彥主持，除了統整中央、地方資訊，同時澄清假訊息，並回應記者得到的訊息，希望更清楚、快速地澄清錯誤訊息。

【LIVE直播】全台升三級警戒！今新增267本土+8境外 指揮中心記者會說明｜2021.05.19

(中時新聞網)