隨著近日疫情連環爆,不少即將面臨求職季的新鮮人都被打亂了計畫,因此也催生出「求職早鳥族」,為的就是要及早搶攻先機,進入理想企業。但

你已經在求職戰場中準備好了嗎?如果即將到來的是一場英文面試,你知道該如何見招拆招嗎?讓我們來破解面試最常遇到、也最難準備的三大問題吧!

問題一:So, tell me about yourself. (你先簡單的自我介紹一下吧。)

透過自我介紹,主管不僅希望能了解你的個人背景,也希望從中發掘你是否能很有邏輯及架構地陳述資訊,同時突顯你的能力及經歷優勢。因此建議求職者以正面的自我欣賞(self-complimentary)語句來描述個人的背景來歷。不需要用太多形容詞來稱讚自己,因為actions speak louder than words(坐而言不如起而行)。直接帶入重點,用一到兩句話說明自己的相關經歷。

Sure. My name is XXX. You can just call me by my English name, Alisa.

(好的。我的名字是XXX,請稱呼我的英文名字Alisa就可以了。)

你可以簡單且輕鬆地回答,並告知面試官你習慣被稱呼的名字。

I have always enjoyed working with people and being engaged in problem solving.

(在工作上我喜歡與人群互動,也喜歡一起參與解決問題。)

於自我介紹中帶入你的人格特質,讓面試官了解你沒寫在履歷上的一面,同時整合個人特質與這份工作的關聯性,增加這段自我介紹的重要性。

I was fortunate enough to go to one of the prestigious universities in the world, that is University of Pennsylvania, to gain my master's degree in TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. There I had the opportunities to work with a large variety of students from K-12 level to post-doc level and from immigrants to international scholars and businesspeople.

(我很幸運地能有機會進入世界一流的常春藤學府賓州大學攻讀英語教學碩士學位。在美國的那段時間,我把握許多工作機會,從小學(K-12)教到博後生,從移民教到國際學生及商業人士。)

介紹學歷與經歷背景時,使用self-complimentary 的敘事方式突顯自己,讓經驗幫你的能力加分。

My exposure to teaching and developing English materials for professionals in all aspect of language skills has given me a well-rounded background. I'm particularly interested in developing course materials and doing teacher training and that was what excited me when I saw the employment opportunity that you offered. I would love to be able to contribute my skills, knowledge and experiences and to grow with the program.

(我在發展各面向專業英語教材及教法的經驗,為我奠定了相當紮實的基礎。我對於課程和教材研發以及師資培訓有著特別的熱忱,正是如此,這份工作非常吸引我。我很希望能有這個機會貢獻我的專長、知識和經驗,並與這個部門一同成長。)

簡單地整合你的重點強項與這份工作的連結,並提及你有可以貢獻的能力和資源,應說服面試官錄取你對公司大有助益,而不只是一昧希望公司讓你成長茁壯。

問題二:What is your weakness? (談談你的缺點是什麼?)

每個人都有缺點,而你是否能誠實面對自己個性或能力上的不足,並知道在未來的工作上如何調整及改進。因此這是一個「行為題」,面試官希望透過你敘事的切入角度方式,來看出你的自我評估能力及未來職涯發展空間。

因此求職者要使用「情境、例子、行為、結果」的四步驟架構來組織應答。記得選擇正面的用詞,代表面對困難及挑戰時,你仍有樂觀進取的心態。

Well, my attention to details rather than the big picture sometimes irritates my co-workers.

(嗯,有時同事們會抱怨我太過於注重細節而忽略了整體大局。)

從「情境」中提出自己在能力或個性上的相對弱勢。

My boss once asked me to make a stand-up poster for a newly released product.

(有一次,我的老闆指派我為一個新上市的產品製作桌上型廣告立牌。)

提供具體「例子」,舉出一個事件的實例。

I was happy to help promote the new product and insisted on learning inside out of the product specs, functions and marketing strategies in order to design the best stand-up poster that stands out the product advantages.

(因為我很開心能有這幫助公司推廣產品的機會,為了能製作出一份完美展現產品優勢的廣告立牌,我堅持要全盤地了解這產品的規格、功能以及其行銷策略。)

替此例子補充「行為」,簡要地談在這個事件中你做了哪些事情,導致這件事成為你所謂的弱勢或缺點。

I ended up spending three whole days on the task and delayed other projects. I've learned from this that I need to take a more balanced approach at work. After all, perfection is good, but not at the expense of other more important work.

(後來我花了整整三天才完成這項任務,其實也延誤了其他我手上正在進行的工作。因為這件事情讓我體會到我需要在工作上學會折衷與平衡。要求完美固然是件好事,但不該因為執著完沒而犧牲了不該被犧牲的重要工作。)

最後敘述「結果」,一句話整合這事件的結果,並用一到兩句話做檢討與改進。

問題三:Why should we hire you rather than your classmates or someone else?(請告訴我為什麼我應該僱用你,而不是你的同學或其他人呢?)

進行到這個問題,面試官或許認為你是個不錯的人才,想再多聽聽看你是否還有其他的才能,可以解決公司的問題。因此建議求職者從對話中探測公司目前需要怎樣的人才來解決問題,或是帶出怎樣的創新想法,將回應的重點放在你曾經歷過的相關成功例子。

I understand that the company is planning on expanding the market. What I can offer is detailed technical knowledge and strong application ability.

(我知悉公司目前正在計畫開發新市場。我認為我能為您貢獻我的專業背景知識與我的實務應用能力。)

將自己的能力與公司所需的人才做連結,並提出自己可貢獻之處。

I can make specific and immediate contribution in shop planning and the related financial analysis. Here are some of the planning and events I initiated while I was helping my previous company expand new stores.

(我能為公司在展店以及財務規畫上做出具體且立即的貢獻。這些資料是我在上一份工作所主導的活動與相關企畫。)

用過去的成功例子舉例,多加著墨你能如何協助組織上的問題解決。

Besides, I have three years sales experience. I know how to train the staff to increase target audience and deal with difficult consumers. These are what make me different and special from other candidates.

(此外,我還有過三年的前線銷售經驗。我知道如何訓練員工以有效地為公司拓展客群,以及教育員工如何面對難搞的顧客。以上三點是我較其他應徵者優秀的地方。)

使用「+1」技巧, 除了以上提到的經驗之外,再提一個加分的能力。

文/Alisa Tu、整理/謝維容

(中時新聞網)