工業電腦廠融程電(3416)今日受邀召開線上法說，指出成本上漲雖使毛利率承壓，但缺料狀況已有紓緩，預期2021年第二季營收將優於首季、再創新高，上半年毛利率估維持34～35％。在專案大單持續出貨、接單需求增加下，對今年營運展望樂觀、可望顯著成長。

融程電首季合併營收創5.84億元新高，季增2.89％、年增達67.06％。毛利率34.31％、營益率17.81％，營益率創4年半高點。稅後淨利亦創0.81億元新高，季增達17.17％、年增達55.85％，每股盈餘1.13元，亦創近6年半高點。

融程電去年接獲賓士車檢平板及Honeywell倉儲物流平板長期專案大單，出貨自下半年起逐步放量，帶動成長動能穩步增溫。今年首季車檢平板貢獻營收約近3成、物流平板貢獻近2成，預期全年營收貢獻比重將與首季相當。

融程電4月自結合併營收1.73億元，雖較3月2.11億元減少18.04％、降至近9月低點，仍較去年同期1.22億元躍增達41.73％。累計前4月合併營收7.57億元，較去年同期4.72億元成長達60.51％，雙雙續創同期新高。

對於零組件缺料影響，融程電董事長呂谷清表示，缺料主要集中在特定零件，原先預期本季會略有影響，但目前已順利取得。雖然成本上漲無可避免，將使毛利率較首季略為下滑，但第二季營收可望優於首季、續創新高，並較去年同期顯著成長。

因應採購成本上漲，呂谷清指出，融程電首季已將產品通路報價調漲1成，ODM/OEM客戶訂單則預計後續反映，上半年受缺料影響不大，下半年預期將進一步紓緩。由於專案大單需求量穩健，且其他應用訂單需求亦回升，對今年業務面展望仍樂觀。

融程電預期，上半年毛利率可維持在34～35％，若新台幣匯率維持28元水準，全年毛利率亦可維持此區間。今年車輛檢測及電動車估貢獻31％營收、倉儲物流25％居次，石油燃氣及公共安全20％、工廠自動化10％，醫療保健、軍事船舶航空則各占7％。

此外，美國醫療器材業者美敦力（Medtronic）亦成為融程電客戶，目前已有產品少量出貨，呂谷清透露已接獲專案大單，預計明年首季開始出貨，可望帶動醫療保健貢獻顯著提升。據了解，該專案產品為中東客戶昏迷測量醫療平板。

因應未來營運擴張發展需要，融程電2019年斥資4.68億元購入三重624.05坪土地，預計將興建新總部廠辦，呂谷清表示，總部廠辦今年將動工、預計2年後完成，今年資本支出約1億元，其中廠辦興建支出約7～8千萬元，其餘為產線維護升級所需。

展望後市，融程電指出，企業行動化需求更為迫切，對此擬定短、中、長期發展計畫，其中長期規畫切入客戶具共通性、市場規模達25～30億美元的強固型筆電市場，看好車檢、醫療、物聯網將是未來2～3年成長3大動能，力拚每年營收成長達20～30％目標。

(時報資訊)