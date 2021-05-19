為迎接智慧教學時代，提升師生教學與學習的品質，中國醫藥大學攜手科技大廠思科(Cisco)，偕同合作夥伴國眾電腦，建置100G核心網路和Wi-Fi 6無線網路，擴大並加速無線網路使用範圍，不僅落實教學現場數位轉型，並躍身成為台灣智慧校園示範場域。

中國醫藥大學校本部於去年10月搬遷到水湳校區，為能接軌全球學術研究發展，並隨著大學課程的多樣化與複雜性逐漸提升、國際姐妹校與外籍學生的增加，以及新冠肺炎疫情的影響，中國醫藥大學導入思科Webex視訊平台，訂閱了500組的使用授權帳號，供大約1萬名師生使用。這使師生更便利地透過網路視訊來上課、直播等互動教學，同時也讓無法親自進入教室的學生，透過思科Webex流暢的影像、清晰的音訊以及直覺的群組管理方式，隨時隨地都能參與專業醫療課程。

中國醫藥大學導入思科WiFi 6解決方案，網路容量最高可提升至4倍，校園內所有區域皆能無線上網，便利師生即時使用行動設備，打破傳統教學在時間與空間上的限制，亦實現了遠距教學，讓教師在課堂內得以運用資訊科技設備輔助教學，拓展學習的無限可能性。思科Wi-Fi 6解決方案亦能改善以往網路訊號距離較短的缺陷，有效解決人數超載所造成的網路壅塞問題，即使在上百人課堂，每位師生皆能順暢使用網路、線上教學平台也不必擔心因網路問題造成服務中斷，讓師生在校園任何地方更快速存取資訊與參與課程。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，隨著網路與各種行動裝置快速的發展，數位教育即將成為教育產業的新常態。我們很高興能與中國醫藥大學建立長久的信任，透過我們創新的網路與協作解決方案，提供師生穩定安全且持續優化的學習環境，打造中國醫藥大學成為中台灣首屈一指的智慧校園，實現校園行動學習新常態，進而加速培育更多醫學專業人員，在日新月異的醫學發展上造福社會，帶領台灣醫學產業在國際的發展。

(時報資訊)