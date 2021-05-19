因應景氣熱絡，消費需求強勁，帶旺整體產業動能，經濟部能源局19日公布最新統計，今年第一季國內能源消費季增7.4％，高於疫情前水準。

能源局表示，工業部門增加10.1％，與景氣因素及國際原物料價格走高．帶動整體製造業能源消費增加，其中以化材業增加13.2％最多，電子業增加4.8％第二。運輸部門增加4.5％，因去年同季疫情爆發使當時交通量減少，加以本季景氣熱絡帶動運輸需求上升，使公路用油增加4.2％。

(工商 )