疫情下能源消耗增加 Q1能源消費季增7.4％ 16:002021/05/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應景氣熱絡，消費需求強勁，帶旺整體產業動能，經濟部能源局19日公布最新統計，今年第一季國內能源消費季增7.4％，高於疫情前水準。 能源局表示，工業部門增加10.1％，與景氣因素及國際原物料價格走高．帶動整體製造業能源消費增加，其中以化材業增加13.2％最多，電子業增加4.8％第二。運輸部門增加4.5％，因去年同季疫情爆發使當時交通量減少，加以本季景氣熱絡帶動運輸需求上升，使公路用油增加4.2％。 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 專家：陸Q2經濟增幅估降至8％ (工商 ) #能源消費 #景氣 #增加 #季增 #熱絡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日本GDP慘摔 Q1負5.1％、前財年負4.6％ 10:012021/05/18 財經 疫後宅經濟 大陸網購額增27.6％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《類股》今年獲利看增 裕隆三車廠爬升 12:002021/05/18 財經 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 《國際社會》下一批AZ疫苖 最晚6月底抵台 09:102021/05/18 財經 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 又驚傳員工確診 富邦人壽：緊急全面清消作業 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 女股神也凹單？旗下ETF崩3成 這檔股幾乎出清洩警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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