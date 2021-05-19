旱災中央災害應變中心於今(19）日召開第13次工作會報，由經濟部長王美花擔任指揮官，會中王部長指出，現況水情嚴峻，依中央氣象局預測，6月初雖有西南鋒面帶來降雨機會，惟降雨量仍具有不確定性，為延長石門水庫供水期程及公共給水穩定，經濟部決議自5月21日起桃園地區調整水情燈號為減量供水之橙燈。

桃園經發局長郭裕信表示，實施減量供水橙燈措施，包括停止試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供之用水；每月用水超過1,000度大用水戶之非工業用水戶減供20%、工業用戶減供13%，但醫療或其他性質特殊者，不在此限；其他不急需之用水，減供20%。

郭裕信強調，為因應嚴峻水情，市府提前部署於去年10月15日成立「桃園市旱災緊急應變小組」，每周召開抗旱會議，積極配合中央完成北水南調計畫，並積極開源、加強節流及提早整備，推動各項抗旱措施，包括活化利用埤塘水反送自來水淨水廠，桃三灌區取用河川水。

善用地下水源，抗旱水井抽水反送自來水淨水廠、營建工地地下水回收再利用、60口工業抗旱井，允許30%水權核發量可對外供水、1,387口工商水權井公告期間解除水權使用量限制及7座水資源回收中心，開放廠商及民眾取用。

另已擴大盤點全市共88口民生備用水井，完成各區水塔採購，並規劃完成臨時供水站。

郭裕信表示，因梅雨降雨情形不如預期，石門水庫水位持續下降，呼籲產業及市民共體時艱，加強節約用水，減少水資源浪費。「節今日的水，解明日的渴」，共同努力度過缺水危機。另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穩定。

(工商 )