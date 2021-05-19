全球新冠疫情再度升溫，變種病毒肆虐，台灣也在疫情嚴重中，升級至三級管制，國鼎（4132）指出，目前已在全球多國多中心所進行臨床之口服新冠肺炎新藥Antroquinonol（HOCENA），隨時可以提供2,000人份的療程用藥。

另外，因為印度疫情大爆發，國鼎也正考慮循外交管道，洽詢印度當局申請於當地生產，提供給印度緊急用於治療以解決當地嚴重的疫情。

國鼎生技之全球多國多中心之新冠肺炎新藥Antroquinonol （HOCENA）二期臨床，目前已收案將近100人，最快將於5月底或 6月初進行DMC會議後進行80人之期中解盲公布。目前尚無口服的新冠肺炎藥物核准上市，國鼎方便的口服新藥設計將極具優勢。

全球在部分國家加速接種數家新冠肺炎（Covid-19）疫苗後，新冠疫情並未大量降低，反而因為有疫苗出現血栓之副作用使得安全問題造成疑慮，加上變異的新冠病毒肆虐，更造成單獨使用之抗體藥物產生抗藥性而失效，使得開發出真正有效且安全的藥物成為最迫切的需求。

國鼎新冠肺炎二期臨床試驗總計將收治174位病患，第一階段收案之20位病患於2021年1月16日獲美國DMC正向回應，目前多國多中心包含美國、秘魯及阿根廷等已有15家醫學中心加入臨床收案中，將可縮短二期臨床試驗完成時點及取得美國FDA緊急使用授權（EUA）之時程。

(工商 )