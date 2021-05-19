彰化縣衛生局長葉彥伯提供怎麼看足跡四大招。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美說明防疫。（吳敏菁攝）

中央流行疫情指揮中心今天公布彰化又增加28例，其中22例是葡萄盤商家族到社區歌唱班成員，彰化縣衛生局昨天已經公布，今天再新增的6例，有3例是歌唱班成員的家屬，3例是葡萄盤商大兒子10日到埔心燒烤店，結果同時間去燒烤店的1家3口也都中標。爸、媽和1歲男童都中標，連日來，彰化累計49例。

超恐怖吃個燒烤也染疫了！但也很幸運，彰化衛生局追蹤到葡萄盤商家族的足跡，16日公布足跡，這吃燒烤的家族發現10日晚上同時間也去吃燒烤，吃了1個多小時，15日小男孩發燒，父母很小心比對足跡，緊急17日去採檢，並向醫師報告足跡，18日確診。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次1家3口即早發現，是很典型公布足跡後，民眾認真看足跡，確定時間、地點，被採檢出來。並呼籲，公布足跡是要讓自我檢視，有14天觀察期

，有狀況再篩檢。

彰化縣衛生局也提供怎麼看足跡四大招

1.確認地點、日期和時間。

2.計算自主健康管理時間，自足跡接觸日起加14天

3.14天內有狀況立即就醫。

4.就醫時，主動告知醫師活動接觸史，配合採檢，等待結果。

(中時 )