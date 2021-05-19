案2201足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

案2304足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

案2305足跡。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今新增4例確診個案，累計已有17例，市長林右昌表示，目前約90％源自於萬華群聚案，並公布新增的案2304、案2305足跡，足跡橫跨雙北，更有一案在得義里民活動中心參與歌唱活動，目前匡列15人進行採檢，另2案則疫調中。

市長林右昌表示，案2201是日前海中附中確診男高中生的同學，昨天採檢陽性，他的足跡遍佈基隆、台北，5月3日至6日曾在基隆市立體育館參加合氣道課程、市立游泳池游泳，衛生局目前還在匡列接觸者，5月10日、14日搭乘台鐵區間車從台北返回基隆，並頻繁搭乘市公車201線外出，其中5月14日、15日也到過培德駕訓班。

而今天新增的案2304是一名女性，為案2089的女兒，平常生活規律，多數搭乘大眾運輸工具，5月5日至7日、10日至16日早上8點、晚上9點半分別搭乘1802、1813國光客運往返台北、三重；5月9日下午3點半至晚上6點，未配戴口罩前往外木山沙灘遊玩，當日再前往愛四望夜市直到晚上9點。

另外，案2305是名年約50多歲婦人，平日在新北市的中和上班，自述在職場上曾與確診者接觸，前往採檢呈現陽性，林右昌說，她的行程也非常規律，5月3日至6日早上5點、下午5點半搭乘台鐵區間車，往返八堵、萬華；5月10日晚上6點40分至8點半在德義里民活動中心參與歌唱活動，衛生局目前已匡列15名接觸者，進行採檢，並執行消毒作業。

林右昌進一步指出，該名婦人5月16日早上11點開始，頻繁的前往各區全聯福利中心進行採買，分別是暖暖店、七堵店及源遠店。

(中時 )