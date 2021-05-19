苗栗縣自19日起全面停課，頭份市公所利用停課首日，安排清潔隊分批赴各校全面徹底消毒，竹南鎮公所則以社區消毒為主，其中日前新竹縣確診個案曾經出入的五穀宮周邊，更列為重點清消區域，旁邊的新南國小更主動要求公所協助全面清消。
教育部宣布全國各級學校自19日全面停課，首日，頭份市公所立即安排清潔隊人員，針對全市共17所國小、國中、高中等校，分成5天依序進行地毯式消毒作業。頭份市長羅雪珠表示，市公所利用停課時間替所有學校消毒，待停課結束前夕，市公所將會再次安排全面清消，確保學生上課衛生安全。
此外，頭份市公所為因應疫情升溫，從5月17日起就開始對市內3大市場，每日進行消毒作業，各社區活動中心、關懷據點、公園、宮廟等公共空間設施，也加強消毒作業頻率。
竹南鎮公所則將現有的消毒作業組，由1組增加至3組人員，並自18日起擴大對鎮內各公共區域實施環境消毒。並在各公園丶運動場丶籃球場丶兒童遊戲設施等處所，張貼防疫告示，由各場域環境維護人員對運動及休憩民眾加強宣導，要求戴口罩及保持適當社交距離。
其中尤其像獅山親子公園，公所除了在公園入口張貼全程配戴口罩公告外，還指派專人持手牌及大聲公，隨時提醒民眾帶孩子入園遊憩時應注意防疫安全。
由於日前公布的新竹縣確診者，曾到竹南鎮五穀宮參拜，鎮公所的清消作業，將五穀宮周邊列為加強重點區域，緊鄰五穀宮的新南國小更主動連絡鎮公所，鎮公所19日上午派員入校徹底消毒。
另外，鎮公所對竹南運動公園內溜冰場、田徑場、籃球場、槌球場及兒童遊樂設施，以及各社區活動中心丶李科永紀念圖書館丶博文圖書館等，都公告停止開放。
(中時 )
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