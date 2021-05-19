頭份市公所在停課首日就到學校全面清消。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所指派專人持手牌及大聲公提醒進入獅山親子公園的民眾全程配戴口罩。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所19日特別對五穀宮及周邊新南國小等加強清消。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所暫停開放竹南運動公園內部分設施。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所利用學校停課首日入校清潔消毒

苗栗縣自19日起全面停課，頭份市公所利用停課首日，安排清潔隊分批赴各校全面徹底消毒，竹南鎮公所則以社區消毒為主，其中日前新竹縣確診個案曾經出入的五穀宮周邊，更列為重點清消區域，旁邊的新南國小更主動要求公所協助全面清消。

教育部宣布全國各級學校自19日全面停課，首日，頭份市公所立即安排清潔隊人員，針對全市共17所國小、國中、高中等校，分成5天依序進行地毯式消毒作業。頭份市長羅雪珠表示，市公所利用停課時間替所有學校消毒，待停課結束前夕，市公所將會再次安排全面清消，確保學生上課衛生安全。

此外，頭份市公所為因應疫情升溫，從5月17日起就開始對市內3大市場，每日進行消毒作業，各社區活動中心、關懷據點、公園、宮廟等公共空間設施，也加強消毒作業頻率。

竹南鎮公所則將現有的消毒作業組，由1組增加至3組人員，並自18日起擴大對鎮內各公共區域實施環境消毒。並在各公園丶運動場丶籃球場丶兒童遊戲設施等處所，張貼防疫告示，由各場域環境維護人員對運動及休憩民眾加強宣導，要求戴口罩及保持適當社交距離。

其中尤其像獅山親子公園，公所除了在公園入口張貼全程配戴口罩公告外，還指派專人持手牌及大聲公，隨時提醒民眾帶孩子入園遊憩時應注意防疫安全。

由於日前公布的新竹縣確診者，曾到竹南鎮五穀宮參拜，鎮公所的清消作業，將五穀宮周邊列為加強重點區域，緊鄰五穀宮的新南國小更主動連絡鎮公所，鎮公所19日上午派員入校徹底消毒。

另外，鎮公所對竹南運動公園內溜冰場、田徑場、籃球場、槌球場及兒童遊樂設施，以及各社區活動中心丶李科永紀念圖書館丶博文圖書館等，都公告停止開放。

(中時 )