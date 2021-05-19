台東縣部分偏鄉地區網路訊號不佳，實施線上教學有難度，採線上學習的學生家長也憂心，一整天盯著螢幕是否有損孩子視力。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣部分偏鄉地區網路訊號不佳，實施線上教學有難度，採線上學習的學生家長也憂心，一整天盯著螢幕是否有損孩子視力。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣部分偏鄉地區網路訊號不佳，實施線上教學有難度，採線上學習的學生家長也憂心，一整天盯著螢幕是否有損孩子視力。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

全國停課改採遠距教學，台東縣政府自去年起陸續添購了3000台平板電腦、SIM卡及二手手機，提供學生充足的線上教學使用，然而部分偏遠村落像是鹿野鄉永安村，由於電信基地台距離遠，手機訊號微弱頻寬不足，停課首日有些學生根本無法連線上網學習，只能自行看課本、寫作業。另外，也有學生一早就騎著腳踏車在街上悠晃，表示已看完線上課程，於是出門運動。

台東縣鹿野鄉永安國小4年級的棠棠，拿著學校提供的筆電、並連上爸爸的手機分享訊號，準備首日的在家課程，然而試了近1小時都無法連線教學網，本著耐心好不容易連上線了，網路卻不時斷線，或是網頁沒有反應。

像鹿野鄉永安村這些非人口集中的村落，由於電信基地台設置不密集，即便電信公司提供家用強波器，手機訊號還是不穩定，根本難以上網。此外，也不是每個家庭都有吃到飽無限流量的網路服務，因此永安國小就以紙本課程為主、線上為輔。

有家長說，防疫停課是正確的政策，但也應考量偏鄉基礎設施的問題，並盡早補足，才不至於讓家長不知所措，不知如何因應。另有1名同時身為家長與教師的民眾崩潰表示，我的孩子學校停課，但我班上卻來了1半的孩子，我請假學生怎麼辦？我不請假女兒怎麼辦？

此外，1名國小老師無奈說，不僅家長，大部分老師仍在熟悉操作方式，同時學校不斷湧入家長詢問電話。對於老師來說，有的課程得照課表視訊教學，有的則要預錄影片，停課好像比上課更加累人。

教育處表示，目前全縣中小學校已經出借給學生行動載具共1793部，供學生居家安心學習。並請老師完成學生線上點名作業，針對未上線之學生，隨即聯繫了解，確實掌握學生在家情形。另一方面，教育處持續請學校透過盤點校內資訊設備，提供缺乏資訊設備的學生借用，並以弱勢家庭學生為優先。

(中時 )