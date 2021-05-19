國內疫情升溫不斷，光今（19）日本土確診數就又暴增267名，不少民眾為降低感染風險，紛紛選擇在家防疫，無論三餐還是民生必需品，通通使用外送平台，連帶造成商品常常突然缺貨。日前就有一名外送員稱自己接到一筆訂單，內容只有2根蠟燭，讓他嚇得直呼「我就不相信誰敢送，送去保證被罵死」，貼文一出隨即引發網友熱議，好奇該消費者是因為全台大停電缺蠟燭，還是蛋糕完售被取消，只剩蠟燭可以拿。

據臉書社團「外送員的奇文怪事」該文指出，外送員原PO貼出一張連鎖蛋糕店的訂單截圖，由於內容物只有2根蠟燭，實在太過詭異，因此他憂心發文「這筆單，我就不相信誰敢送，送去保證被罵死」。

日前有外送員接到一張訂單，內容僅2根蠟燭，讓他嚇得直呼「我就不相信誰敢送，送去保證被罵死」，貼文一出隨即引發網友熱議。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

後來，原PO才得知，這筆神秘訂單並非該客人點錯，也不是家裡停電需要蠟燭，「真相是蛋糕沒了，整筆取消，除了蠟燭，你送嗎？」對此有內行網友就指出解套方式，表示點餐時只要選擇「此項沒有整筆訂單取消」選項，就能避免類似尷尬情況發生。

日前有外送員接到一張訂單，內容僅2根蠟燭，讓他嚇得直呼「我就不相信誰敢送，送去保證被罵死」，貼文一出隨即引發網友熱議。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

此文一出，不少同樣是外送員的網友，也陸續分享「蠟燭」經驗談，留言回應「蛋糕忘了叫他附蠟燭，叫蠟燭錯了嗎」、「85蠟燭單我送7-8次了，怎麼了嗎？有一次客人還給我100不用找」、「這我懂，上次接到一個一樣的訂單也是85的，我問說：為什麼只有蠟燭？客人說：因為剛剛的蛋糕點了，忘了點蠟燭」。

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(中時新聞網)