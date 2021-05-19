阿公店群聚感染大爆發，根據指揮中心公布數字，過去3天，已累積348個確診病例與萬華區茶藝館有關，儼然是這波疫情的「重災區」。前民進黨立委郭正亮認為，萬華的茶藝館存在黑數，這時同台的前立委沈富雄則說，這一點郭正亮很內行，而郭正亮也質疑，指揮中心的防疫警戒標準到底是什麼？

郭正亮18日在政論節目《少康戰情室》中表示，萬華值得注意，因為這裡有兩個特色，可能會有兩種黑數，第一就是萬華的茶藝館絕對不是只有172家，了解萬華基層的都是，「我認為至少有300家以上」，黃偉哲說台南要暫停八大行業營業，他說有登記的搞不好不到30%，台南都是這個狀況，所以萬華絕對不只172家。

郭正亮回憶，他2001年、2004年時曾在萬華地區參選，當時很多人就說萬華有700到1000家，這時沈富雄說，「這一點郭正亮很內行，你要相信他」，郭正亮指出，有第二個，就是有沒有進入遊民層？因為遊民不會進入正式體系跟你互動，他們就會到處竄，這裡就有幾條線會竄出去，比如從萬華到板橋車站、亞東醫院是一條線，剛剛沈大老也講，就從板橋竄到中和，萬華到三重，現在板橋又到新莊蘆洲，就蔓開了。

郭正亮坦言，事實上跑到阿公店，很多人都是騎摩托車，所以這群人是怎麼互動 真的無從查起。他也質疑，按照衛服部、指揮中心的定義，單周有三個社區群聚 單日10個不明感染源，現在不是都符合了？所以我們是第三級，我們事實上已符合了，而他也不知道標準怎麼訂的，因為單周3個社區群聚很容易，而單日出現10個不明感染源，現在就是了，而這也讓地方省長不安，紛紛設置設篩檢站，但各地的情況不同，這個表準到底是什麼？恐怕指揮中心要給個說法，不能讓縣市各搞各的。

沈富雄表示，郭正亮講的有道理，因為中央基本上是反對的，所以授權給地方，地方就自己有斟酌、考量，「你讓他做沒關係，這算一種學術研究」，他還認為，台南、台中做出來的呈陽率相對低，只有做一次，讓大家安心、服氣，沈富雄更指出，就算只針對台北市篩檢，可能連北投、士林都相對低，集中在萬華。

(中時新聞網)