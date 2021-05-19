新北市徵用旅館收治輕症與無症狀感染者。（新北市提供）

全台升級三級警戒，新北市長侯友宜開地方政府第一槍，於今（19日）下午3時記者會宣布，正式徵用一間旅館183個房間安置輕症、無症狀確診者，將於後天（5/21）啟用，「若一間不夠，還會再增第二間」。消息傳出，PTT網友讚賞「真的很強」，認為「當過警察的果然果斷」，反觀中央真的太慢。

目前確診SOP，輕症或無症狀患者，被要求自行待在家中隔離，將醫療量能讓給重症患者，卻也引發如何照護、如何與家人隔離等疑慮。新北市長侯友宜今天在記者會上宣布，徵用一棟旅館安置輕症、無症狀確診者，均是一人一室、專棟專用的空間，將在5月21號啟用，由醫護人員跟警力全天進駐，「如果一間不夠，還會再增第二間」。侯友宜說，希望用徵用旅館方式，讓專責醫院作為專門重症確診者所用。

對於新北市開地方政府第一槍，徵用旅館作為集中檢疫中心，受到PTT網友讚賞，認為：「當過警察的果然果斷」、「好像有點強」、「有點強」、「真的會做事」、「認真務實」、「厲害」、「中央真的太慢了.....到底在幹嘛?」、「中央過幾天也會比照辦理啦 每次都慢好幾拍」、「反觀 花瓶中」、「科科鐘營造了一年的神壇 潮水終於退了齁」、「雙北真的都在洩題給中央抄，然後中央還裝傻」。

(中時新聞網)