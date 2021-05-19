提高防疫層級 疫情指揮官換賴清德？侯友宜：中央地方合作最重要 16:402021/05/19 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜舉辦防疫記者會。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨團立院黨團建議將防疫層級升級，由副總統賴清德接任中央流行疫情指揮中心指揮官，讓陳時中專注醫療資源；對此新北市長侯友宜表示，所有層級當然很重要，但最重要的是中央地方一起合作，全民抗疫一條心，誰來領導都要用同樣的態度面對，這才是決定勝負的重要關鍵。 侯友宜說，新北市會尊重中央指引，若中央有不夠之處新北市會補足，能多做就多做，誰來領導都要用同樣的態度面對，這才是決定勝負的重要關鍵。 疫情催生「藍營真共主」？國民黨中常委脫口：2024可能是他 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 (中時 ) #侯友宜 #層級 #防疫 #指揮官 #賴清德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 綠色執政破口總爆發 04:102021/05/18 時論廣場 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 雙北封城？ 備戰準四級警戒 04:102021/05/18 財經要聞 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 台北捷運驚傳員工確診？北捷回應了 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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