國民黨團立院黨團建議將防疫層級升級，由副總統賴清德接任中央流行疫情指揮中心指揮官，讓陳時中專注醫療資源；對此新北市長侯友宜表示，所有層級當然很重要，但最重要的是中央地方一起合作，全民抗疫一條心，誰來領導都要用同樣的態度面對，這才是決定勝負的重要關鍵。

侯友宜說，新北市會尊重中央指引，若中央有不夠之處新北市會補足，能多做就多做，誰來領導都要用同樣的態度面對，這才是決定勝負的重要關鍵。

(中時 )