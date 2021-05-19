因應國內疫情警戒升級，各企業行號陸續啟動異地/居家辦公，近日政府也宣布全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課、採線上教學方式。在多方面需求推動下，帶動行動/寬頻上網及居家娛樂需求大增，台灣之星為了便利民眾，推出不少「防疫專案」，有需求的家庭、民眾可以參考。

台灣之星指出，日前已將網路乘載量提高三成，並安排網路工程人員輪班監控全台行動上網用量，隨時應變可能的狀況；更依據居家辦公及線上學習等不同使用需求，提供行動上網、光纖寬頻、加值娛樂等多元居家防疫方案，更提供防疫專案供有臨時行動網路需求的消費者申辦，於網路或實體門市，皆可申辦「免費試用一個月防疫專案」，不論是新朋友或老客戶，人人每年都可申辦一次；在疫情期間，可享一個月4G+5G不限速上網吃到飽，網內互打免費、網外+市話贈送10分鐘，讓消費者在期間內中充分試用。另外還有「加值隨你選」方案，對應宅娛樂需求。

異地/居家辦公已成為此次全民抗疫的重點措施，部分家中沒有家用寬頻的民眾或租屋族，光靠行動上網方案恐已無法負荷，台灣之星提供以下幾種方案選擇：

（1）新朋友方案：凡沒有申辦過台灣之星的新用戶，可新申裝/攜碼申辦新朋友月租$299資費方案，可享4G不限速上網吃到飽，每月還加送5G上網流量1GB，網內互打免費、網外每月贈送20分鐘。

（2）飆速雙飽資費方案：針對家中有多人使用網路需求的消費者，台灣之星也提供「飆速雙飽」資費方案：同時申辦行動上網+光纖寬頻，月租只要$399起，可享行動4G上網吃到飽+家用光纖寬頻吃到飽，每月加送20GB不限速行動上網量，且網內互打免費、網外每月贈送30分鐘。

（3）光纖寬頻方案：若只有申辦光纖寬頻需求的消費者，台灣之星老客戶每月月租折$40優惠、只要$259(原價$299)。最大頻寬1G，滿足在家視訊辦公、線上學習、追劇、打Game等不同需求，還提供12個月短約期方案讓用戶選擇，以因應臨時的光纖寬頻需求。2021/6/30前申辦者，再加碼贈送CATCHPLAY+六個月影集電影免費看。

針對全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課、採線上教學方式，所增加的上網學習與娛樂需求，為此，台灣之星推出U15中小學生限定「孩子門號免費領」專案，滿足孩子的遠距上課需求。此外，台灣之星也滿足U25學生在抗疫期間的行動上網需求，提供新申裝/攜碼申辦月租$199享4G不限速上網吃到飽、每月再加贈5G流量1GB，同時享網內互打免費、網外通話20分鐘免費。

(科技)