雖然全台停課，但有些學生因在家無人照顧、家中線上學習有困難、弱勢學生等仍需到校上課，竹市今日各級學校到校學生數共255名，到校率0.48％。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

陳育賢／竹市報導

19日起停課至5月28日，新竹市線上教學採多元彈性方式，依師生需求自由選擇平台與教材，家長若有問題除可聯繫校方，也可撥打市府停課專線03-5248168。市府同時強調，若有安親班、補習班未依規定停課，最高可處100萬元罰鍰，請業者務必配合。

市府教育處表示，線上教學視為正式課程，依教育部指示，因疫情未定，線上課程的教學內容、評量方式與進度，都以彈性多元方式規畫，並會從寬認定，由各教師依課程目標及課程進度，選擇採取同步、非同步或混成教學，讓學生學習權益不因停課受影響。

教育處表示，教材由各校依原期程的課程內容擬定線上教學計畫，從正式課程教材延伸出線上教學資源，可由各校教師自編，或可取自因材網、學習拍、均一等線上教學平台。

另，停課前，竹市各級學校已為每位學生建置專屬帳號，若教師採用線上教學課程，當派發作業後，老師可從後台逐一了解每位學生的學習狀態，了解學習進度及是否有學習上的困難。

教育處指出，竹市各級學校依照校方及老師需求選擇，可以使用包含均一、因材網、因材網Youtube、PaGamO、學習拍、酷課雲、教育雲線上教學便利包、PaGamO、LIS情境科學教材、學習吧等平台。

竹市也建置線上教學索引頁面https：／／reurl.cc／ZQYarQ 提供各校師長利用，直播介面則多運用Google Meet、Google Classroom等資源，像是建功高中、培英國中、青草湖國小都有使用。

至於教師教學方式，因各校及各學習階段方式不同，仍依照校方與老師需求安排，以竹市青草湖國小為例，老師仍到校上課，依學習節數（班級課表），第1節上午8時40分至9時20分、第2節9時30分至10時10分，一樣有午休時間與下課時間，師生同步進行異地線上教學。

青草湖國小校長許慶恭表示，為方便家長協助學生線上課程，已建置專屬QRcode掃碼登入，早上開機教師馬上就看到全班同學已進入線上課程教學會議室。

青草湖國小主任賴香君則說，學生對於新的線上學習方式有高度興趣與興致，上課流程很順暢，課程安排也能依照孩子的學習需求馬上做修正，更可以運用線上多元的雙向回饋系統進行有趣的班級經營，讓全班都動起來，提升孩子學習成效。

建功高中老師利用掃描課本及螢幕分享的方式呈現課程教材，並利用google表單中的測驗功能線上測驗，學生送出答案還能及時得到解答與分數。

作業繳交也是利用表單方式，並利用平台中「舉手」及「小白板」模式，讓課程的對話更流暢。

建功高中校長林國松表示，建功高中已100％建置各班Google Classroom，教學進度、實施方式及作業安排，都公告在任教班的Google Classroom中，也建置「線上電子版教室日誌」掌握各班學習狀況。他也呼籲家長協助配合關注孩子在家線上學習狀況，一起努力「停課不停學」。

另，教育處也表示，因停課規範包含安親班、補習班，教育處表示，補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）若未依規定停課者，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款，違反中央流行疫情指揮中心指揮官依第7條規定，可處5萬元至100萬元罰鍰。

教育處指出，雖然全台停課，有些學生因在家無人照顧、家中線上學習有困難、弱勢學生等仍需到校上課，竹市今日各級學校到校學生數共255名，到校率0.48％。

(中時 )