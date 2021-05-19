32歲日本國民女神新垣結衣因拍攝電視劇《月薪嬌妻》人氣急升，戲外也與大她8歲的男主角星野源假戲真做，今(19日)透過經紀公司公布結婚喜訊，令一大票男粉絲瞬間心碎。其實她2018年就傳出與星野源熱戀中，兩人隨時可能閃婚，還被網友起底過去在節目中的曖昧互動，直呼新垣結衣、星野源關係真的不單純。

被封為國民老婆的新垣結衣，其實過去曾表示想在30歲前結婚，2018年更被日本媒體爆料，這位「想在30歲前結婚」的女神，早已做好脫單準備，對象就是與她在《月薪嬌妻》飾演夫妻的星野源。

兩人昔日在節目上的曖昧互動也一一被起底，例如星野源曾被問及「有沒有真正喜歡上結衣？」他絲毫不掩飾對女方的好感說：「喜歡……很喜歡啊！從一開始就很喜歡了……」被逼問是否已經交往了？新垣結衣更是一邊連忙否認，眼睛卻是看著星野源笑，曖昧指數報表。

而星野源上另一個節目宣傳時，更在介紹新垣結衣出場橋段，直接甜喊「這是我太太」。後來星野源更被爆料，指他突然搬家搬到一個離新垣結衣住處只需幾秒就能走到的地方，令不少粉絲猜測兩人熱戀ing。

(中時新聞網)