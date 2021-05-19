（弘陽食品等6家廠商線上發表臺灣植物性食品吸引各國關注。圖／貿協提供）

隨著低碳經濟的意識抬頭，純素主義「Vegan」在全球引發熱潮，台灣素肉加工品外銷產值已達188億元，經濟部國際貿易局與外貿協看準植物肉新商機，19日攜手弘陽食品等6家廠商線上發表臺灣植物性食品，吸引日韓澳美加德等15國買主關注。

貿協副秘書長王熙蒙表示，臺灣食品加工業者擁有20年以上的素食研發製造經驗，產業實力可觀，看好植物肉風潮及彈性素人口急速攀升，使臺灣業者加速研發並量產多種創新產品，使各國料理都能入菜；而經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉也說明，經濟部投入經費強化我國植物肉產品開發及技術研發，我國素食產品具多樣性及價格合理，獲得海外買主青睞，目前我國素肉加工品外銷產值已達新台幣188億元。

此次參與發表會廠商包括鈺統食品、沅好生技、新食成、齋滋味、弘陽食品及保利美等6家業者，向日本、韓國、澳洲、美國、加拿大、德國等15國買主介紹新產品，像是蔬食荷包蛋、植物肉堡排、植物絞肉、三杯雞料理包、蔬食炸蝦、黑胡椒肉醬拌麵等多樣化植物性產品。

台灣廠商發表的豐富多樣新品項，成功吸引重要買主如日商YOUKI、香港高檔超市City'Super、美商Cedarlane Natural Foods、Ballyplus、澳商Bio Health Pharmaceuticals等200位買主參加。貿協指出，發表會一結束就有海外買主主動詢問發表會品項，貿協預計25至26日安排來自全球13個國家的61位買主進行線上洽談，協助業者搶攻全球植物飲食新商機。

嚴峻疫情下，貿協服務廠商不間斷，將於6月23日舉辦「臺灣食品國際通路商線上採購洽談會」，持續協助廠商拓展商機。

(工商 )