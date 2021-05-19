資策會產業情報研究所（MIC）於19日至31日舉行《34th MIC FORUM Spring新局》線上研討會，預估2021年全球半導體市場規模成長10.9％達4,883億美元，成長態勢將延續至2022年，成長率預估為12.7％。四大動能為筆電、5G、高效能運算（HPC）、車用電子等，其中通訊應用與車用占比穩定逐年上升。觀測全球半導體產品趨勢，近年終端電子產品需求持續增加，邏輯IC與記憶體皆受惠，晶片需求量與價格顯著成長，特別是邏輯IC市場占比逐年提升。

觀測台灣半導體發展，資策會MIC表示2020年整體營收創新高，產值大幅提升至新台幣2.93兆元，成長率高達22％，主要來自疫情驅動筆電與HPC需求，以及美中貿易戰之下，中國大陸手機品牌業者的手機晶片需求，預期2021年臺灣半導體產值將持續提升至新台幣3.26兆元，成長率達11.4％。

資策會MIC資深產業分析師鄭凱安指出，上半年成長動能來自筆電與顯示器需求，加上全球填補庫存，半導體產能滿載，下半年動能主要為5G滲透率提升，以及車用、物聯網應用對半導體元件需求回溫，未來須觀測疫情是否受到控制，若控制成功，可預期需求將持續增長。

鄭凱安表示，2021年半導體面臨更加劇的產能不足與排擠問題，供不應求從晶圓代工延伸到封測，導致交期與價格拉高，產能不足問題將延續至2022年。產能不足也造成排擠效應，低毛利應用晶片如顯示驅動IC面臨代工順位延後而缺貨，加上車用晶片訂單回溫導致產能更加吃緊，預計要到2021年第三季才會稍微緩解；另外，排擠效應對於小型IC設計業者造成隱憂，大廠議價能力較強影響不大，小型業者卻可能因此面臨生存危機。

短中期有三個觀測重點，一是疫情控制情形將直接影響2021年下半年庫存調整狀況；二是在產能不足之下，美國對中國大陸的貿易管制是否再有變化，將對國際IC設計業者選擇晶圓代工地點產生明顯影響；三是缺貨嚴重的晶片類型，部分IC設計業者已開始將8吋晶圓製程轉向成本較高、產量較大的12吋晶圓製程，有機會緩解部分需求。

鄭凱安觀測長期趨勢表示，半導體產能成為各國戰略物資已經成為大趨勢，新建產能在配套的基礎設施，以及與上下游產業供應鏈的配合之下，可望形成新的半導體產業聚落，改變全球供需分布。

(工商 )