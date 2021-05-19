國內疫情大爆發、全國升三級警戒，讓金控對未來展望趨保守。中信金控19日舉行2021年第一季法說會，由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。邱雅玲指出，疫情爆發前各機構本來預估台灣2021年GDP可逾5％，但現在疫情爆發、水情吃緊情況下，中信金內部預估今年台灣全年GDP將趨近4％挑戰，至於通膨則是會溫和回到1％正成長、新台幣匯價則估在28元上下波動。

邱雅玲分析，歐美經濟復甦強勁，美國18歲以上打完第一劑疫苗的人已占六成，歐美的消費力道復甦，加上歐美央行史無前例寬鬆，經濟展望佳。東協部份，原本製造業出口需求表現好且去年基期低，但現在印度疫情嚴重也影響到周遭國家，所以要看疫苗、疫情發展。由於美聯準會寬鬆，預估美元持續走弱、但疫情關係新興亞幣也會偏弱。

邱雅玲進一步指出，台灣的部份，外銷持續看好，因歐美主要經濟體疫苗大規模施打後經濟復甦強，帶動台灣外銷訂單、出口，至於內需部份，原本台商資金回流、消費動能好，以為可以突破全年GDP5％，但現在疫情爆發，預估第二季會下滑、影響全年GDP達0.5％，所以主要機構已下修台灣2021全年GDP4.5％，但若疫情沒有控制好、水情吃緊，中信金內部看法是會趨近4％挑戰。

在通膨方面，邱雅玲指出，國際油價上升、國內疫情嚴峻，勞動市場、消費動能皆下降，所以預估通膨會溫和回到1％正成長。利率方面，因為疫情關係也是維持低檔水準，且疫情會影響內需，預估新台幣匯價在中間偏升、28元上下波動。

在中信金控獲利動能方面，邱雅玲指出，中信金的法金客戶主要是做出口業務，因外銷市場展望佳、影響有限，現在要關注是內需，像去年疫情就影響信用卡消費金額收入、財管手收，去年來看還要擔心台股，因為台股波動也會影響台灣人壽股票處份與評價，讓淨值、損益下滑，但若台股六月穩定的話影響有限。

中信金自結2021年第一季稅前盈餘225.50億元，稅後盈餘為197.09億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為20.92％，稅後資產報酬率（ROA）為1.19％，每股稅後盈餘（EPS）為1.01元。2021年第一季金控及旗下各子公司獲利表現亮眼，整體稅後獲利較去年同期成長62％。其中，中信銀行第一季合併稅後盈餘為80.38億元，台灣人壽第一季合併稅後盈餘為102.96億元。

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