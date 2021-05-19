國內疫情不斷升溫，台中市連日來大里確診兩例由於來源不明令人憂心，包括感染源不明的68歲豆漿伯、45歲食品業務檢體送昆陽實驗室證實是偽陽性，已解隔離，其中豆漿伯一度因疫調不實遭開罰30萬元，市府也將研議傾向不罰。

台中市政府衛生局長曾梓展指出，由於該兩例找不到來源，而其確診的檢驗報告，也沒有CT值，因而向中央建議再度採檢，19日經過二次採驗結果出爐都呈陰性，確認「案1886」45歲大里食品男與「案1591」68歲男性排除感染，可望19日下午就能解除隔離恢復正常作息。

唯，由於其中68歲的豆漿伯一度因為疫調時未誠實告知，經過北屯福隆宮、景賢公園，一開始卻表示到過，造成曾同時間在福隆宮祈福的東山高中國三學生及家長恐慌，事後經警方介入才發現他根本只是騎車經過，市長盧秀燕也曾表示將依法重罰30萬元；如今證實他並未確診，市府也傾向不罰。新聞局長黃國瑋表示，該案已經收到效果，希望未來疫調大家都誠實以對。

衛生局也強調，依傳染病防治法第43條第2項，受疫調者不得規避妨礙調查而有據實陳述的義務，提醒市民務必依法配合防疫工作。

(中時 )