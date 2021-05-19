前美國財政部長勞倫斯．桑默斯（Lawrence Summers）嚴厲譴責聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策，指責該央行在金融市場上製造了「危險的自滿情緒」，並誤解了經濟。

桑默斯在亞特蘭大聯邦儲備銀行主持的一次會議上發表的講話，標誌著他對美國中央銀行的襲擊事件顯著升級。哈佛大學（Harvard University）的經濟學家，前民主黨最高總統顧問已經批評拜登（Joe Biden）的財政刺激措施在今年早些時候過於過度。

桑默斯說，貨幣和財政政策制定者「大大低估了金融穩定以及長期極低利率的傳統通貨膨脹帶來的風險」。

聯準會已誓言將美國利率保持在接近零的水平，直到經濟復甦達到某些里程碑，包括充分就業，同時預計通貨膨脹率的上升將是短暫的。央行官員最新的中值預測顯示，最低利率至少要維持到2024年。

政策預測表明，可能不會提高的利率。桑默斯說，將近三年的時間會造成危險的自滿情緒。

桑默斯警告說：「當我認為很有可能需要調整政策時，這些調整會令人驚訝。」這種「震盪」將「對金融穩定造成真正的損害，並可能對經濟造成真正的損害」。

今天的主要風險包括過熱，資產價格上漲以及隨後的金融過度槓桿和隨後的金融不穩定

在聯準會辯稱相比大流行前的水平，對經濟強有力的資金支持仍然是必要的，因為在復甦放緩和就業不足的風險。它也不認為當前的消費價格飆升將持續下去，理由是供應鏈的瓶頸和經濟的重新開放加劇了消費價格的上漲。

桑默斯警告說，通貨膨脹和通貨緊縮風險之間，金融泡沫和信貸問題之間保持平衡的觀念「離目前正確理解經濟狀況還差得很遠」。

桑默斯說：「當今的主要風險包括過熱，資產價格上漲，隨後的金融過度槓桿以及隨後的金融不穩定。不會出現經濟衰退，過度失業和過度呆滯的情況。」

他補充說：「在當今的美國經濟中斷言勞動力市場疲軟是一個主要問題，這是站不住腳的。」 「走到外面：普遍的勞動力短缺現象。」

桑默斯今年對美國經濟政策制定者的襲擊尤為強烈，因為他是民主黨人，並導致他在黨內遭到嚴厲批評。自由主義者尤其表示，他與中低收入家庭的情況脫節。

(中時新聞網)