英國4月的消費者物價通膨倍增，正如英國央行所預期，隨著經濟從暴跌中復甦，物價將出現暫時性的飆升。

英國國家統計局周三表示，4月CPI上漲1.5%，而3月則為上漲0.7%。路透的預測則為上升1.4%。

受到全球油價上漲影響，以及電價、天然氣帳單、服飾和鞋類的價格上漲，推升了四月的通膨。預計未來幾個月，英國通膨將加速。

經濟學家Howard Archer認為，隨著通膨在未來幾個月的上升，經濟有望從第二季開始出現良好的復甦；而民眾將開始越來越關注英國央行何時收緊貨幣政策。

然而英國央行似乎不急於在5月政策會議中收緊政策。英國央行也認為，2022年和2023年通膨率將回落到2%。

周三的數據顯示，在截至4月的一年中，核心通膨率為上升1.3%，而製造業收取的價格(售價)上漲3.9%，為兩年半最大漲幅；製造業的投入價格(成本)則上漲9.9%，為2017年2月以來最大漲幅。

美國上周數據顯示，美國四月CPI按年大增4.2%，為2008年以來最強的通膨率。

(時報資訊)