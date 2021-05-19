封測龍頭日月光投控(3711)旗下矽品今（19）日舉辦彰化中科二林廠動土儀式，規模將為現有彰化廠3倍以上，第一期預計明年完工、並在1年內量產。矽品表示，中科二林廠將成為未來10年高階封測核心基地，培育在地人才與研發能量，搶占市場復甦的產業先機。

矽品1984年成立至今已深耕中台灣37年，目前在台中、新竹、彰化及中國大陸蘇州設有生產廠區。其中，過去科技廠多以新竹及台中科學園區為建廠首選，矽品2007年便與彰化結緣，在彰化縣政府承諾全力協助下決定設廠。

矽品表示，彰化廠原址為廢棄紗廠，當初周邊尚未充分開發，在當地政府全力協助下，彰化廠成功帶動當地高科技產業發展，創造超過4000個就業機會，其中約70％為在地鄉親，促使青年返鄉根留彰化，對彰化地區就業人口與經濟成長貢獻良多。

順應半導體產業成為各國重要戰略物資及台灣新護國群山，矽品在中科管理局及彰化縣政府積極協助下，順勢再次落腳彰化，預計在中科二林園區斥資800億元建造新廠，開發面積14.5公頃，預估未來8～10年產能滿載後，將能為地方創造近7500個工作機會。

日月光投控董事長張虔生指出，矽品選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，將以領航者身分吸引更多優質廠商陸續進駐設廠，預期形成產業群聚效應，對此決策相當肯定、並樂觀其成，亦將積極落實企業社會責任，推動企業正面影響力。

矽品董事長蔡祺文表示，近來台灣疫情急遽升溫，恰為歐美疫情逐漸控制、經濟復甦卻面臨晶片荒之際，台灣半導體為確保供應鏈地位，更不能在疫情前退縮。矽品與台灣「疫」起加油，於二林建造高階封測基地升級自身戰力，盼在此關鍵節點搶占下一波晶片高峰浪潮。

矽品表示，今日動土儀式僅是建廠一系列作業開端，未來建廠成敗有賴中央與地方政府牽成，加速完善中科二林園區水電供給、人力協助、周邊交通建設、生活機能發展的配套計畫，以促使彰化青年返鄉，使更多產業人才落戶成家，牽動彰化西南角蓬勃發展。

(時報資訊)