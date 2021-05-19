南寶(4766)下午舉行法說會，今年資本支出約12億元，財務管理總處協理林昆縉說，去年第2季因疫情影響營運呈現低迷的情形，今年Q2希望回到2019年Q2的水準。由於去年制鞋業受到疫情衝擊，沒有新鞋款的推出，但在去年Q4及今年Q1漸恢復，不少新鞋款會在Q3及Q4推出，預期下半年的營運將有較強勢的成長。

對於原物料價格狂飆，林昆縉表示，原物料飆漲逐漸影響成本，但隨著反映到各產品線價格上，預期Q2產品價格調漲將會逐步升效，原料價格上漲的影響將會縮小。

南寶在2021年3月中併購一家位在澳洲的防水建築材料廠商，其營收約是南寶澳洲建材業務的10%左右，這項併購將會在Q2開始貢獻營收及獲利，推升塗料及建材業務成長更明朗。

南寶維持在鞋材黏著劑市場第一名的領先地位，預期隨著一線運動品牌推出新鞋型，將會加速2021年下半年營收的反彈，林昆縉說，2021年Q2營收預期2019年的同期水準，將較首季成長中個位數甚至於更高。

南寶今年資本支出約12億元，用在台灣區的研發及總部大樓約7億元、設備1億元，而大陸佛山南寶將擴充熱熱融膠將用掉8000萬左右，以及澳洲的遷廠花費。

南寶在碳纖維方面已經開始接到訂單，筆電大廠訂單外殼訂單等預計將會在今年9月產出，已漸上軌道。

展望未來1-2年，研究機構預估全球運動鞋市場未來五年每年將成長5~6%，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會,南寶將受惠此趨勢成長。在特殊黏著劑業務方面，南寶實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，以持續提升毛利率表現,其中特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

(時報資訊)