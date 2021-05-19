為全面抑制新冠病毒擴散，日本社會大部分地區正在實施緊急狀態，日本央行行長黑田東彥（Haruhiko Kuroda）19日表示，如果有必要的話，日本央行可能會把九月即將到期的疫情紓困計劃再度延長。

黑田東彥認為，出口強勁與日企獲利豐厚下，正好可以彌補新冠疫情帶來的經濟傷害，所以日本景氣還是在復甦軌道上。不過，全日本疫苗接種率會不會就此可快速上升，也為將來經濟成長埋下變數。所以，未來風險性也在增加。

日本央行表示，九月分，日企金援紓困方案將要到期，但疫情尚未過去，因此可能會把補助計劃延長。因日本央行在2020年增加量化寬鬆力道，並大量金援中小型業者，緩解新冠病毒帶來衝擊。

日本較大型企業，因為受惠於海外需求增加的獲益，已還清大部分貸款。不過，較小型商家卻因為民間消費縮手，仍苦於業績不振壓力。市場也猜測，日本央行最快將在六月宣布這個新冠紓困方案延長決定。

18日根據日本官方資料，日本上季經濟衰退超過市場預期。同時，日企資本支出意外減少，出口成長幅度也急遽趨緩。

黑田東彥指出，目前日本的經濟活動還是無法回到疫前水平。還有，各產業復甦狀況也很分歧，彼此差異正在擴大中，故近期日本央行打擊重點，還是處理新冠疫情所造成傷害。

日本央行的動作也表示，隨著疫情將回穩，全世界慢慢不再執行相關補助措施。但是，日本央行很顯然地還是無法鬆手，因為假如不再繼續加碼對抗，新冠病毒還是會危害日本經濟發展。

(時報資訊)