行政院今天表示，透過COVAX採購的第2批40萬劑AZ疫苗最快下午抵達台灣。對此，前民進黨立委林濁水忍不住坦言，若加上先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。且總數70萬劑中，只有11萬劑是台灣自己買的，其他都是靠COVAX平台分配，這樣的採購能力太令人驚嚇了。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

疫苗來了！ 行政院宣布：40萬劑AZ疫苗今下午4點抵台

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次40萬400劑是從COVAX分配到。副總統賴清德則呼籲符合疫苗優先施打對象的民眾，儘快前往登記施打疫苗，「唯有提升疫苗接種率，才能從根本阻斷病毒傳染途徑」。

對此，林濁水今(19日)透過臉書表示，「包括先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。如今70劑萬中，自己買到的只有11萬，其餘都是COVAX平台分配的，這樣的採購能力太令人驚嚇了」。

據悉，台灣向國際洽購的疫苗共有1981萬劑，分別是向COVAX平台訂購的476萬劑、逕自向廠商購買的AZ購買1000萬劑，以及向莫德納採購的505萬劑。此外，國產疫苗，也預計購買2000萬劑。而國內目前取得的2批AZ疫苗，分別是直接洽購的11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，將分別在5月底以及6月15日到期。

又有40萬劑AZ了。真是謝天謝地。 然而，包括先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。 如今70劑萬中，自己買到的只有11萬，其餘都是COVAX平台分配的，這樣的採購能力太令人驚嚇了！ 5日，我還po文慶幸疫情雖然還擋住了，但沒有疫苗畢竟令人提心吊膽，結果沒幾天疫情就大爆炸，真是慶幸不得，沒有僥倖的餘地。 由林濁水發佈於 2021年5月18日 星期二

台今進40萬疫苗 柯文哲忍不住開嗆中央：美國沒賣任何一支給台灣！

(中時新聞網)