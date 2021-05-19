行政院今天表示，透過COVAX採購的第2批40萬劑AZ疫苗最快下午抵達台灣。對此，前民進黨立委林濁水忍不住坦言，若加上先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。且總數70萬劑中，只有11萬劑是台灣自己買的，其他都是靠COVAX平台分配，這樣的採購能力太令人驚嚇了。
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次40萬400劑是從COVAX分配到。副總統賴清德則呼籲符合疫苗優先施打對象的民眾，儘快前往登記施打疫苗，「唯有提升疫苗接種率，才能從根本阻斷病毒傳染途徑」。
對此，林濁水今(19日)透過臉書表示，「包括先前的30萬劑，縱使全部施種完畢，接種率也不過3%，真是低得恐怖。如今70劑萬中，自己買到的只有11萬，其餘都是COVAX平台分配的，這樣的採購能力太令人驚嚇了」。
據悉，台灣向國際洽購的疫苗共有1981萬劑，分別是向COVAX平台訂購的476萬劑、逕自向廠商購買的AZ購買1000萬劑，以及向莫德納採購的505萬劑。此外，國產疫苗，也預計購買2000萬劑。而國內目前取得的2批AZ疫苗，分別是直接洽購的11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，將分別在5月底以及6月15日到期。
(中時新聞網)
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