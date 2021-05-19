因應全台疫情升溫，中華電信宣布暫緩電信費帳單繳費，即日起至110年6月18日將不催費和停話(訊)，請用戶安心防疫。而居家防疫期間，使用中華電信e化帳單服務，透過手機行動支付或上網即可線上繳費。

用戶只要登入中華電子帳單網站、網路門市/服務與會員專區、網路客服中心或下載中華電信App，皆可查閱詳細的帳單內容及繳費。中華電信也提供轉帳代繳服務，扣款後，用戶會收到簡訊/語音通知。如欲申辦電子帳單、簡訊帳單，歡迎以市內電話撥打123或以手機撥打800客服專線。

中華電信也推出「Hi!Netflix+Wi-Fi全屋通」方案，透過Wi-Fi全屋通，讓家裡任何空間都能成為工作、學習或線上娛樂的地點。針對居家防疫推出「線上學習」、「外送平台」、「遊戲/電玩」等寬頻防疫方案，其中，「線上學習」方案內含資安服務(色情守門員或上網時間管理)，並加贈AMC空中英語、親子天下、PaGamO 線上學習(3選1)。「外送平台」方案則加贈Foodpanda即享券900~3800元。「遊戲/電玩」方案加贈SONY PSN 500~3500點點數卡或Steam 600~3000點點數卡。另針對短期需求者，也推出新申請HiNet光世代「短期租用」方案，同享免收HiNet設定費的優惠。

MOD自5/21更推出《防疫38》專區，好萊塢促銷強檔一律38元起！中華電信網路門市針對新申辦MOD，加碼贈看片金500元，提供用戶好萊塢強片免費看；Hami Video也同步推出「居家娛樂方案」，讓用戶在家防疫不無聊。另中華電信推出多項視訊及資安解決方案，幫助企業在疫情期間快速建立方便、安全的異地上班溝通平台。

中華電信提供光世代企業網路結合「先進網路防禦系統」資安服務，於網路端直接阻斷駭客入侵攻擊與網路病毒威脅，保障企業資訊及員工居家辦公上網安全。同時，推出「HiNet 365Net您選」方案，以HiNet光世代企業上網搭配微軟365商務系列服務，透過Microsoft Teams遠距溝通協同合作，支援300人同時視訊會議、電子白板、共享螢幕桌面、共編文件等企業級整合通訊功能，協助企業建置新世代雲端辦公室。針對遠端視訊或線上學習，企業主及教育單位還可利用「HiNet視訊會議」及「Cisco Webex雲端視訊軟體」服務，進行點對點或多點即時互動的影像、聲音、及資料分享的視訊服務，不必共處一室也能共商大事或完成教育學程。

(科技)