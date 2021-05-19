5月19日，大陸外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者提問，美國會眾議院議長裴洛西宣稱以中國人權情況為理由，呼籲各國對北京2022年冬奧會進行「外交抵制」，中方對此有何回應？

趙立堅表示，美方個別人基於意識形態和政治偏見，藉所謂人權問題對中方污蔑抹黑，企圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧會的籌辦和舉行，中方表示強烈不滿和堅決反對。美方個別人的言論充斥著謊言和虛假信息，是典型的美式鬧劇，注定不得人心，也不會得逞。美方個別人自詡所謂道德權威，不知道這種「無知者無畏」的勇氣從何而來？

趙立堅指出，種族主義是美國長達4個世紀的瘡疤，至今仍在流膿流血。看看470多萬遭種族滅絕的印第安原住民以及數以萬計不能呼吸的「弗洛伊德們」、深受仇亞之苦的亞裔們。不難看出一部美國發展史可謂印第安人血淚史，黑人奴隸剝削史，少數族裔受受辱史。近日120個國家在聯合國人權理事會抨擊美國打壓少數族裔等人權劣跡。聯合國消除種族歧視委員會也發表聲明，對美國國內頻現亞裔種族歧視表示關切。美國前總統歐巴馬說，「種族歧視仍存在於我們生活的各個制度中，影響深遠，仍是我們基因的一部分。」種族主義既是美國的歷史原罪，也是美國的現實問題。美國國內白人至上，歧視非裔、仇恨亞裔、伊斯蘭恐懼症等極端排外思潮延續至今，這充分說明美國根本不是所謂民主燈塔，根本不配當所謂人權教師爺。美方個別人的種族主義世界觀可以休矣，美方個別人極力操弄種族滅絕等莫須有的中國人權問題，企圖將自己的罪惡投射到中國身上，注定不會得逞。

趙立堅說，美方個別人為什麼擔心各國人士參加北京冬奧會或者前往中國？我想這是因為他們害怕甚至恐懼各國人士來到中國之後，就會瞭解中國人權事業蓬勃發展的事實和真相，就會無情戳破反華勢力炮製的種種涉華謊言，就會發現美方所謂藉中國人權問題轉移視線，掩蓋他們的歷史和現實人權罪惡的意圖，就會看穿美國等個別西方國家借所謂人權問題遏制中國發展的用心，這更加戳穿了美方所謂民主人權的虛偽面目。

趙立堅最後強調，奧林匹克憲章明確要求，維護和促進奧林匹克運動的獨立性和政治中立性，將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，包括許多國家政府、奧委會及國際奧委會在內的國際社會都明確反對這種錯誤做法。北京2022年冬奧會和冬殘奧會是中國對國際奧林匹克運動作出的又一重要貢獻。參加北京冬奧會也是各國冬奧運動愛好者的熱切期盼。當前北京冬奧會各項籌備工籌備工作進展順利，得到了包括國際奧委會在內的國際社會的高度認可。我們有信心與各方一道將2022年北京冬奧會辦成一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。美方個別政客應停止利用奧林匹克運動搞卑劣的政治把戲，不要站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。

(旺報 )