新黨青年軍成員王炳忠、陸生周泓旭等5人被控違反《國家安全法》，台北地院判決全部無罪，原本限制出境期限到本月22日屆滿，因台北地檢署不服判決見解，17日提起上訴，北院因此裁定自本月23日起，5人再延長限制出海、出境2個月。

裁定理由指出，被告經諭知無罪者，視為撤銷限制出境、出海，但若案件在上訴期間內或上訴中，有必要得繼續限制出境、出海。王炳忠5人限境處分將於22日屆滿，因本案仍在上訴期間內，檢察官仍可上訴，而5人所犯罪嫌刑責甚重，有頻繁往返大陸情形，且有在海外建立經濟與社會網絡的能力，為確保審判或執行進行，遂裁定延長限境2個月。

檢方起訴指出，周泓旭2014年5月間結識王炳忠、林明正、侯漢廷，4人受大陸官員指示，在台發展「星火祕密小組」等共諜組織，王父王進步則協助統籌陸方資金。台北地院認為，無證據顯示4人行為對國安造成「明顯且立即」的危險，不應用國安法處罰，判5人無罪。

北檢不服，認為周泓旭檔案已明確記載「嚴格堅持公開掩護祕密」、「對外以島內統派團體名義開展工作」、「達到對軍方思想滲透、從中物色可資發展之重點」等內容，北院卻認為未達著手程度，對國家安全的保護，連竊盜罪都不如，17日提起上訴。

(中時 )