台電一週停電兩次 陳亭妃批台電：民眾宅在家根本不是理由。民進黨提供

民進黨今首度舉行視訊中常會，據轉述，中常委對於台電一週兩次跳電「大跳腳」；立委中常委陳亭妃認為，台電說民眾宅在家用電量增加等理由根本不是理由；立委中常委劉世芳有說，台電人員排排坐道歉有什麼用？該懲處還是要處理。

據轉述，身兼黨主席的蔡英文總統表示，二次停電的主要問題是電力調度，因極端氣候加上今年景氣好，工業用電量大，導致台灣調度無法因應，加上台電沒有完整因應措施，已請行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花督導台電檢討，務必確保供電穩定。

據轉述，陳亭妃說，台電一週兩次停電，民眾都很擔憂，一收到停電簡訊就開始焦慮，但是現在假訊息又很多，昨天下午她就接到很多電話詢問是否會停電？會擔心跟選民交代錯了，而台電給的那些理由，什麼現在大家都宅在家，用電量增加等，都不是理由，台電應該讓民眾安心。

據轉述，立委中常委劉世芳也說，台電的發言穩定感不足，是不是應該有更高的發言人，排排坐出來道歉又什麼用？台電2度道歉也無法解除民怨，該懲處的應該儘速處理。

(中時 )