疫苗短缺 柯文哲轟：美國至今沒賣過半支疫苗給台灣 16:282021/05/19 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲宣布防疫相關措施。（資料照/台北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台今進40萬疫苗 柯文哲忍不住開嗆中央：美國沒賣任何一支給台灣！ 訂閱影音： 中時新聞網 國內疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲表示，沒有戰爭是靠防守打贏的，他相信國內的國民素質及醫療能量能控制住疫情，但疫苗還是最終的解決辦法。 柯文哲說，國內先前只分配到30萬支疫苗，世界衛生組織已配發3億支給各國，台灣僅是千分之一，美國至今沒賣過半支疫苗給台灣，他聽說今天下午會有40萬支疫苗到台灣，但數量遠遠不足夠，對於疫苗他實在不想再對中央說什麼了。 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #柯文哲 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗 誰來幫台灣 04:102021/05/18 時論廣場 5天2停電 黃子哲轟「非核家園」與「飛帆青年」像豆腐渣政治工程 10:242021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 清冠一號獲衛福部緊急授權 最快本週有藥可用 11:532021/05/18 生活 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 生活熱門新聞 桃園新增15確診 足跡遍佈台茂、屈臣氏及各大超商 - 生活 台中新增5例確診 足跡遍及一中商圈 中友百貨緊急封館 - 生活 台北捷運驚傳員工確診？北捷回應了 - 生活 中市新增5例確診 東海大一生和萬華朋友吃飯染疫 - 生活 新莊社區大樓住戶疑確診 社區管理中心發訊息曝第幾棟 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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