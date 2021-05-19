台今進40萬疫苗 柯文哲忍不住開嗆中央：美國沒賣任何一支給台灣！

國內疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲表示，沒有戰爭是靠防守打贏的，他相信國內的國民素質及醫療能量能控制住疫情，但疫苗還是最終的解決辦法。

柯文哲說，國內先前只分配到30萬支疫苗，世界衛生組織已配發3億支給各國，台灣僅是千分之一，美國至今沒賣過半支疫苗給台灣，他聽說今天下午會有40萬支疫苗到台灣，但數量遠遠不足夠，對於疫苗他實在不想再對中央說什麼了。

(中時 )