花蓮警方祭出鐵腕，連續2天再散發不實謠言的6人涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，移送花蓮地檢署偵辦。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

謠言源頭雖然不是來自自己，只要未經查證轉傳造成恐慌一樣會觸法。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情遍及全台，花蓮仍然零確診，民眾卻到處轉傳假消息，引發恐慌。警方祭出鐵腕，除了昨天將7旬老翁移送法辦外，今再將散發不實謠言的5人涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮縣警局近日循線查獲70歲的林姓老翁，在沒有求證下，透過通訊軟體轉傳「花蓮學生停止上課」訊息外，另有何姓民眾等5人，亦無查證就直接轉發「XX廟、XX廟不要去喔！宜蘭確診者有來活動，衛生所的人已去消毒」等不實訊息。

警方獲報後，立即展開調查，並向衛生局查證並無此確診者的足跡後，昨天與今天分別將林翁及何姓民眾等5人約談到案，並以涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

儘管這些民眾皆出自好意轉發給親朋好友，希望能多加留意，沒想到警方卻登門，告知疫情期間散布假訊息恐遭罰300萬，每個人皆嚇得目瞪口呆，十分懊悔；花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，雖謠言源頭不是來自自己，只要訊息未經查證轉傳造成恐慌一樣會觸法。

花蓮縣警察局長蔡丁賢呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均應以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布的各項訊息為準，民眾對於其他管道獲悉的相關疫情資訊應詳加查證，切勿散播未經查證的不實言論訊息，以免觸法。若發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位或撥打1922防疫專線舉報。

此外，中央流行疫情指揮中心下午宣布全台升級三級警戒，中央除了整合防疫資源、檢視執行進度外，更會強力駁斥假訊息，盼能安定人心。

(中時 )