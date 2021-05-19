東京醫療從業人員協會(Tokyo Medical Practitioners' Association)上周寫信給日本首相菅義偉、東京都知事小池百合子、東奧組委會長橋本聖子，請求他們取消舉辦奧運。《美聯社》報導這個協會有6000多位成員，信中指出日本的醫療系統正面臨前所未有的壓力，沒有餘力再去承擔那麼多的外國人入境。

「我們相信正確的選擇是取消這個可能增加感染者和死亡人數的賽事，病毒是依靠人們的活動來傳播，如果奧運和帕奧讓疫情惡化，讓人們受苦和死亡，日本將必須承擔大部分的責任。」

這封信措辭強烈，表示因為舉辦奧運、帕運而染病死亡的人，帳要算在日本政府頭上，畢竟他們可以有停辦的選擇。日本累積超過68萬人感染新冠肺炎、11600人死亡，其中60萬人康復，目前約有7萬多名感染者。東京和大阪還處於緊急狀態，全國疫苗覆蓋率僅2%，就連國際奧會主席巴赫(Thomas Bach)也暫緩造訪日本的行程。

「我們的國家正面臨第4波疫情湧進來的病人，也是最嚴重的一波。我們的醫療人力捉襟見肘，大家都到了極限。所有的醫生和護理師都面對著艱鉅無比的難題，他們已經筋疲力竭，實在擠不出任何醫護人力了。」

日相菅義偉聲明政府會全力做好準備「仍有可能實現一場安全且安心的大會。」去年支持延期的國際奧會資深委員龐德(Dick Pound)也告訴美媒《雅虎體育》說：「我們的專家有信心，我們可以、也應該要續辦。」

(中時新聞網)