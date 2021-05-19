15日凌晨零時起新竹市8大行業及網咖、電子遊戲場暫停營業，竹市警察局18日深夜稽查發現，天月健康養生會館店外霓虹燈閃爍，店內並有黎姓負責人及阮姓等員工5人共6人上班，顯有開店營業情事，依違反傳染病防治法予以科處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

新竹市防疫超前部屬，早在15日凌晨零時起，8大行業及網咖、電子遊戲場等10類休閒娛樂場所，應停業至6月8日。從15日凌晨至今19日，新竹市警局與市府聯合稽查小組兵分多路，擴大查察轄區應停業店家。

第三分局員警在18日晚間9時40分許，現場臨檢發現中華路4段天月健康養生會館霓虹燈閃爍，鐵捲門也開啟大半，現場有37歲負責人黎女及阮姓、宋氏、黎姓、吳姓等共6人在內，其中5人坐在1樓櫃台，顯有繼續營業情事。

看到警方前往稽查，業者辯稱並沒有營業，而是「員工都住在店裡」，但新竹市府為高規格防疫標準，認定仍依應關閉營運指定娛樂場所，並根據傳染病防治法規定開罰。

新竹市政府強調，因應疫情變化，竹市以提高防疫警戒標準因應，請市民朋友多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期，民眾務必佩戴口罩，並維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。

(中時 )