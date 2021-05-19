前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案爭訟15年，其中影響最重大的是關於內線交易犯罪利得計算方式，最高法院刑事大法庭19日裁定、統一解釋，已實現者用「實際所得法」計算，如果未實現利得，用「擬制所得法」計算。

「實際所得法」是，被告得知內線消息後買賣股票，並在消息公開後再買賣，以買賣股價的差價乘以股數計算犯罪利得；「擬制所得法」，以消息公開後10個營業日收盤平均價格」的差額，計算內線交易所獲取的利益。

刑事大法庭表示，計算利得的範圍，應扣除證券交易稅及證券交易手續費等稅費成本。此次大法庭是針對「犯罪利得」計算方式，並非犯罪所得，另大法庭的統一見解，與台開案更四審及更五審的法律見解相同。

台開案起因2005年，趙受邀餐敘，台開前董事長蘇德建透露台開利多內線，趙把消息告訴父親趙玉柱，與寬頻房訊總經理游世一聯手低買高賣，在股價上漲時脫手，賺取暴利。

一審將趙重判刑6年，二審到更二審改判7年，更三審認定內線交易獲利未超過1億元、輕判4年，更四審改判3年，更五審又改認定不法獲利逾1億元，須加重處罰，但因趙未實際獲有財物或財產上利益，依速審法減刑改判3年8月。

上訴後，最高法院分案由邱忠義法官承審，由於台開案至今5次遭最高法院撤銷發回，二審及三審間來回，並非有罪或無罪的認定，而是法官對於內線交易罪犯罪利得的計算方式，此次大法庭終於統一見解。

(中時 )