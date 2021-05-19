本土疫情升溫，新北市各地市場自治會紛紛抱怨指，根本請不到人協助量體溫，僅能派出攤販、家人協助幫忙。（蔡雯如攝）

本土疫情升溫，新北市近日公布許多確診者足跡，其中以公園、市場等地為聚集大宗，不過各地市場自治會紛紛抱怨，根本請不到人協助量體溫，往年市府也會派遣安心上工專案人員協助公有市場，但近期根本沒來半個人，只能並封閉多個市場出入口，請攤販、親人協助幫忙。

「自治會根本沒有預算，只能請攤販協助！」三峽公有市場自治會長李志信表示，去年新北市場處有派4位安心上工人員協助量體溫、實聯制，但今年都沒有派人，致電給市場處才得知安心上工計畫申請人數變少，無法派遣足夠人力，但市場自治會又沒預算，只能由攤販輪流協助。

李志信說，確診足跡公布曾到三峽市場，但確診者根本沒踏進市場內，僅是外面的流動攤販，許多民眾人心慌慌，因此防疫措施又再升級，但沒人協助量體溫真的很困擾，目前只能減少市場出入口，妥善運用市場人力。

另外，民間市場狀況也慘烈，僅能由商家自掏腰包請人；「這是第一線的工作，許多人根本不願意做。」土城學府市場自治會負責人羅來耀表示，就算將時薪調高也請不到人協助，只能派出家人、攤販義務幫忙，但人力吃緊，民間市場出入口更多、又是開放式更難圍堵，9個出入口也僅能針對2大主要位置做體溫量測。

新北市市場處長盛筱蓉表示，各市場出入口管制人力由安心上工及本處現場人員協助，安心上工是勞動部計畫，依照申請人意願派遣，市府無法強制派遣人力到指定區域，所以還是需要市場自治組織自行聘請人員執行，若市場遇到人力不足問題，建議可朝縮減出入口方向努力，市府也會持續申請安心上工人力。

(中時 )