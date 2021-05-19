大陸女星劉亦菲從影生涯有許多經典作品，尤其每每古裝扮相都充滿仙氣，成功詮釋各種性格的女主角，其中在2006年版本《神鵰俠侶》飾演小龍女，讓她獲得「神仙姐姐」封號；近日有網友挖出劉亦菲當年拍《神鵰俠侶》片酬，居然平均每集只有人民幣8千元（約新台幣33000元），更爆出原第一人選是林依晨，但因她太忙碌加上片酬低，意外成就金庸最滿意的小龍女。

綜合陸媒報導，劉亦菲當年因《神鵰俠侶》小龍女一角，展現出充滿仙女氣場的氛圍，除了和黃曉明飾演的楊過成為高顏值搭檔，她也因此獲得「神仙姐姐」封號，當時甚至有觀眾開玩笑「她為什麼掉入人間」；近期有網友爆料劉亦菲當時片酬僅有人民幣30萬元（約新台幣125萬元），平均每集人民幣8千元（約新台幣33000元），和現在已經進軍好萊塢的她所拿片酬差距非常大。

有網友爆料當年小龍女第一人選其實是女星林依晨，但她疑似因片酬低拒演。(圖/ 摘自林依晨IG)

劉亦菲飾演小龍女拿低片酬也引起粉絲討論，有人指出當時小龍女第一人選並不是她，據傳原本《神鵰俠侶》導演相中的是女星林依晨，但她當時太紅又加上片酬低，委婉拒絕這次演錯機會，這機會才變成劉亦菲的。

不過，一些粉絲認為小龍女雖然讓劉亦菲真正爆紅，但劉亦菲經常去針灸，疑似是當年拍《神鵰俠侶》留下的舊傷，因為那時期的妝髮道具還沒像現在方便演員行動，小龍女的假髮頭套長160公分，重量超過3公斤，造成劉亦菲患上頸椎病。

(中時新聞網)