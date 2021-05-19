散布基隆司機確診、案1202足跡、感冒藥治新冠假訊息，調查局約談3網友。(調查局提供)

散布基隆司機確診、案1202足跡、感冒藥治新冠假訊息，調查局約談3網友。(調查局提供)

新冠股市疫情嚴峻，調查局嚴查假訊息，調查局資安站19日宣布偵破基隆公車司機確診、案 1202赴20餘處之足跡、喝加持過的聖國安感冒藥能治癒流感、新冠重症3起假訊息案，已約談3名網友到案，將移送地檢署偵辦。

調查局表示，LINE 謠傳「最近少坐公車，基隆公車司機確診」假訊息，經查出是北部林姓男子所散布，基隆市調查站17日約談林到案，林供稱是因誤解民視新聞「基隆公車司機確診？陳時中不否認：疫情進嚴峻階段」標題原意，透過LINE散布至多個群組中，調查局將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

另IG謠傳「案1202不實足跡，除羅東銀河遊樂場外，遍及滿點、權貴、好樂迪、文化二館、寶雅、喜互惠、八方雲集金玉堂旁、貝貝排骨飯、開侖撞球館、黑面媽祖廟、聖母護校旁小廟、南門路 85、四大超商、烘爐地、長春路四面佛、礁溪高仕、羅東麥當勞、宜蘭麥當勞、國華後門滷肉飯、歐林鐵板燒」等確診足跡假訊息。

經調查查北部楊姓女子散布，宜蘭縣調查站13 日約談楊女到案，楊女供稱訊息係來自不明人士轉傳，未經查證即散布於社群平台上，已函送宜蘭地檢署偵辦。

此外，臉書、LINE近日謠傳「...縣市長趕快替縣市民篩檢新冠狀病毒…建議所有善良百姓先自我隔離防疫，出門一定要戴口罩。如果有感冒狀況，喝上天聖主曾春天地神明加持的聖國安感冒藥。（四小時喝一次，一次三十cc，加入二百 cc 溫水服用，直到痊癒。）…」假訊息。調查局查出是北部曾姓男子散布，高雄市調查處13日約談曾男到案，依法移送法辦。

(中時 )