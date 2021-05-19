新冠肺炎疫情來勢洶洶，台北市長柯文哲要求民眾「沒事不要外出」，讓台北出現自主性封城，對此，柯文哲表示，北市各快篩站採檢，陽性率下降，這代表這幾天大家減少接觸的策略奏效，疫情有被控制住。

柯文哲表示，目前疫情嚴峻，但從數據看起來，昨北市昨天共4個快篩站，共篩檢1213人，陽性率從5月14日最高的11％，5月16日為10％ ;，5月17日為7.9％，最後到5月18日降為5.1％。

柯文哲認為，因透過大家自主隔離「活動下降」，因而從數字看起來「疫情確實有被控制住」，但如果大家活動起來，就又會蔓延起來，呼籲千萬不要一有好消息就放鬆。

柯文哲指出，停止活動減少傳染機會，在公共衛生上的防疫效果是有的，從萬華快篩站數字看起來是奏效，雖然並非百分之百準確，但就趨勢上看來，傳染可以被壓制，未來仍要靠國民合作，減少活動出外戴口罩並不在外飲食，做好公共衛生措施。

(中時 )