據外媒報導，歐洲議會計畫本周四通過一項動議，凍結中歐投資協定。對此，大陸外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上表示，注意到了有關報導，並重申三點聲明：

第一，中歐投資協定是一份平衡互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜，是互利互惠的，儘早批准符合中歐雙方利益。雙方均應為此作出積極努力。

第二，中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊，嚴重損害中方主權和利益的歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護自身利益的需要，也是對歐方搞制裁對抗作出的必要、正當和正義回應。到底是誰無理挑釁在先？誰正當防衛在後？孰是孰非一清二楚。

第三，中方有發展中歐關係的誠意，也會堅定維護自身主權安全，發展利益，制裁對抗無助於問題的解決，對話合作才是正道。希望歐方能夠從中深刻反思，立即停止干涉中國內政，通過對話溝通增進雙方瞭解和理解，妥善管控分歧，推動中歐關係健康穩定發展。

(旺報 )