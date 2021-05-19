在2020年11月上市以來，NISSAN NEW JUKE，口碑不斷，產品熱銷，首批配額早已供不應求。正21年式依然承襲英國原生設計理念，搭配同級唯一19吋雙色切削式鋁圈，內裝媲美豪華進口跑車質感，配備Monoform一體式跑格化座椅，亦可加價升級Alcantara®麂皮內裝。此外，NEW JUKE擁有同級唯一的BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響系統，並搭載雷諾與戴姆勒共同開發的全新1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器，最大扭力達20.4kg-m，直逼2.0升引擎的動力表現，同時創造17.6KM/L的完美油耗，被喻為駕駛樂趣與油耗兼具的英倫潮旅。

33項全方位安全守護 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY全方位智行科技

在車體結構部份，NEW JUKE以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500Mpa，獲得2019年Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮；同時標配NIM智行科技，擁有主動行車安全配備，包含IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人/自行車偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，全面守護車主的行車安全。

NEW JUKE正21年式接單熱烈 配額有限欲購從速

自NEW JUKE正21年式車型開放預接單，市場反應熱烈，但英國生產地仍受新冠肺炎疫情影響，桑德蘭（Sunderland）工廠產能及船期仍未穩定，今年上半年配額僅能限量引進150台，為了滿足消費者對 NEW JUKE 的期待，裕隆日產將積極與英國工廠協調，爭取更多配額引進臺灣，敬邀全國廣大消費者親臨NISSAN展示中心。

NEW JUKE以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500Mpa，獲得2019年Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮。(圖/NISSAN提供)

一、【NISSAN SUV全車系「智能休旅 好險有你」】

活動期間：5月1日起至5月31日止

內容：活動期間內下訂NISSAN SUV車款(KICKS、JUKE、X-TRAIL)即享首年丙式車體險。本月入主再享NISSAN CAN LOVE 2萬元購車抵用金。

註1：.本專案活動期間自西元(下同) 2021年5月1日起至 2021年5月31日止。

註2：本專案之適用對象為活動期間內購買NISSAN SUV車款： KICKS、JUKE、X-TRAIL並完成領牌者，即贈送丙式車體險。公司法人車、大宗批(標)售車、租賃車、營業用車及政府機關標案不適用。

註3：本專案贈送新車車主之首年丙式車體險，需投保所配合保險公司之指定險種。

註4：NISSAN CAN LOVE公益活動之活動詳情及限制條件，請詳見NISSAN CAN LOVE官方網頁說明或洽NISSAN各經銷公司。

註5：2020年度跨界休旅銷售冠軍系指 KICKS、HR-V、VENUE等車車款，銷售數據依據監理站掛牌數。

註6：本專案活動詳情及條件，請洽NISSAN展示中心，以上所示金額均為新台幣。

註7：各車規之實際規格、配備及車色以實車為準，各配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢NISSAN展示中心或參閱NISSAN官網詳閱相關說明。

註8：NISSAN 有隨時修改及終止本活動之權利，詳細交易條件請洽NISSAN 各經銷公司，經銷公司並保留最後核准與否權利。

(中時新聞網)