（ETtoday提供）

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全台升三級警戒！連5天本土破百恐升四級？ 陳時中：不希望、也相信不會到那裡

中央疫情指揮中心對於台灣新冠肺炎疫情，今（19）日宣布全國升為三級警戒。而在雙北進入三級警戒後，根據最新民調顯示，有72％的民眾贊成進行全國性快篩，有74％的民眾贊成開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾自費施打。

根據《ETtoday》公布5月18日所做的民調顯示，有82％的民眾，支持本土確診案例暴增的縣市實施封城，不支持者僅16％。

而如果是輕症患者，是否擔心得不到醫療資源？73％的民眾表示擔心，僅有25％的民眾不擔心。

至於對中央疫情指揮中心未來控制疫情擴散的能力有無信心？63％的民眾表示有信心，33％的民眾沒信心。

被問到如果可以，是否想盡速施打疫苗？71％的民眾表示願意，僅23％的民眾表示不願意。

至於是否擔心台灣疫苗數量不夠？73％的民眾表示擔心，23％的民眾表示不擔心。

是否贊成政府開放藥廠進口新冠肺炎疫苗，讓民眾施打？有74％的民眾贊成，僅20％的民眾不贊成。

是否贊成政府開始進行全國快篩？72％的民眾表示贊成，僅25％的民眾不贊成。

另外，是否贊成政府開放民眾自行購買快篩試劑？63％的民眾表示贊成，32％的民眾不贊成。

對於政府是否應補貼防疫照顧假之薪資？83％的民眾表示認同，14％的民眾不認同。

最後，是否贊成政府及民間企業除必要人員外，開始啟動遠距上班？達93％的民眾均表贊成，僅4.7的民眾不贊成。

以上為《ETtoday》於5月18日所做之民調，樣本數為1602人。

(中時新聞網)