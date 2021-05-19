宜蘭縣今天新增3本土，宜蘭縣衛生局公布足跡。（宜蘭縣衛生局提供／李忠一宜蘭傳真）

中央流行疫情指揮中心今天（19日）公布新增267本土病例，其中3例在宜蘭縣，宜蘭縣衛生局表示，5月9日一名女子從萬華回宜蘭過母親節後，她的父母、弟弟接連出現症狀、確診，3名確診者共匡列434人，其中居家隔離人數23人，自主健康管理411人。

當中案2372是參與安心上工計畫的人員，工作地點在宜蘭大學，主要是協助學校學務處工作，因案2372匡列居家隔離人數有12人，自主健康檢測348人，主要為學校宿舍的學生與部分教職員，以及該案在學校以外的接觸者。

衛生局長徐迺維坦言，3起新增病例活動力不差，經過評估後必須公布足跡，昨天網路在傳的一些足跡「很多不是真的。」已經請警察局調查中，而公布的足跡均已完成消毒，店家也相當配合，民眾不用擔心。

公布的足跡中，包括5月8日上午10時至11時的財團法人蘭陽林姓興德會，宜蘭縣長林姿妙表示，當天她並未前往該處。她說，今天升到三級警戒，但我們在準三級時已經做好準備，防疫視同作戰，盼鄉親一起努力抗疫。

(中時 )