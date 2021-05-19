李妍憬近期從事直播事業，業績也受疫情影響。（李妍憬提供）

藝人李妍憬18日透過萬華區的台北市議員應曉薇幫忙，揪她投資的西門靖居酒屋一起捐送約200個便當給萬華區快篩站的醫護人員，知道身心俱疲的醫護人員也很需要咖啡提神，19日改送咖啡。李妍憬說，自己只是拋磚引玉，希望號召更多人一起關心第一線的醫護人員。不過才做完愛心善舉，她今天下午就被合夥人通知，已經有7年歷史、位於萬華區西門町的居酒屋因疫情蔓延、入不敷出，房租又沒有調降空間，五月底就將結束7年的營業。她和好友、餐廳負責人陳勁瑋都無奈苦笑表示：「昨天做愛心，今天宣布倒閉！」

李妍憬說，她聽聞萬華快篩站的醫護人員無人送餐後，心疼醫護人員快累死還吃不飽，也因覺得做善事也要有方法和規劃，要避免群聚，又要避免便當時被亂丟包或沒有在醫護人員吃飯時間及時送上，所以前一天才透過應曉薇議員的幫忙溝通，了解需要多少便當，再聯繫她有小額投資的西門靖居酒屋，「反正餐廳最近也沒生意，所以我才問負責人能出便當嗎？而且只能給我折扣、不能算成本價，看要多少錢都打統編給我！」近來專心經營直播的她說，其實自己的直播事業業績也受影響很大，但這兩天花的便當、咖啡只有幾萬元，「我不是大企業或好野人，只能盡量做些有貢獻的事」。

她說，真的感謝應曉薇議員的幫忙，「讓妍妍跟西門靖能順利的將愛心便當安全也不浪費的送達，我知道一個小舉動，慢慢會影響大家，但是愛心要做對地方，請大家不要用丟包的方式放到醫院，因為醫護人員吃飯都是有時間限制跟輪班，畢竟防護衣真的很熱，請大家真心要做愛心，找地方里長議員們，電話就好，不要在造成群聚或是不必要的浪費」，她說，第一線的醫療人員真的很累，也希望更多人能盡一點力守護屬於我們的天堂，防疫人人有責，每個人最好的示範就是別亂移動，乖乖在家，出門戴好口罩。

至於投資的餐廳在做完愛心行動後馬上宣布停業，李妍憬無奈地說，這些年他們總是愛心不落人後，昨天餐廳做的便當看起來非常美味，「我還吃泡麵而已！」突然被告知餐廳就要說掰掰，「誰願意這樣，但遇到了就面對」。

(中時 )