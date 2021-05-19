日本政府18日公布經濟衰退的消息，在當日並沒有立即性發酵，沒想到竟影響到19日大盤表現。在景氣成長相關類股走跌下，日股好險保住兩萬八千點關卡。日經指數跌1.28％或362.39點，收28,044.45點。至於東證指數也跌0.66％或12.5點，收1,895.24點。

弱勢電信族群帶領隔夜美股收低，同時，新屋開工數據不好，也讓市場似乎忘了企業優於預期的獲利表現。

由於日本新冠疫情升溫，醫療系統緊繃下，又有取消七月東奧復賽聲音出現。

與景氣連動性大的類股，成為市場拋售對象，尤其是機械族群跌幅最大。

空調製造商大金跌3.67％，建築設備製造業者小松跌3.91％，而農業設備製造公司久保田也跌3.68％。

股價曾於18日一度創新高的豐田汽車，下跌1.36％，該公司表示，由於晶片短缺，6月將停止在日本位於北方車廠的生產作業。

日本製鋼所漲4.75％，是日經漲幅最大的，其次是鹿島建設漲3.46％，Nexon也漲3.14％。同時，表現不佳的除了三井化學株式會社跌5.8％外，藤倉跌5.74％，以及NLM也跌4.94％。

(時報資訊)